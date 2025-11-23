ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಶುರು

ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ಜನರ ಅದೃಷ್ಟವು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
Mangal Gochar 2025: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಲನೆಯು ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ..? ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.27ಕ್ಕೆ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಗುರು ಗ್ರಹವಾದ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಡ್ತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)