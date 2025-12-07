ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಯೋಗ

Mars enters Sagittarius: ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.15ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 16, 2026ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4.27ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವು ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ. ಇದು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಈ ಸಂಚಾರವು ವಿಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಏರಿಕೆಗೆ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಅಥವಾ ಅವನಂತಹ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಗೌರವಿಸಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಮಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಏಳನೇ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಏಳಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ, ನಾಲ್ಕನೇ, ಏಳನೇ, ಎಂಟನೇ ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಂಗಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಜನವರಿ 16, 2026ರವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಮಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಐದನೇ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನೀವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತಮ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯ ಬಳಿ ನೀರು ಇರಿಸಿ. ಮರುದಿನ ಆ ನೀರನ್ನ ಮರದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಮಂಗಳವು ನಿಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಮೂರನೇ ಮನೆ ಧೈರ್ಯ, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳನ ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳನ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಕ್ಷೌರಿಕ, ದರ್ಜಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ನೀವು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಎಳ್ಳು ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಜನವರಿ 16, 2026ರವರೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ತಂದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಗುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೂ ಸಹ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನವರಿ 16, 2026ರವರೆಗೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಲು ಕುದಿಸುವಾಗ, ಹಾಲು ಕುದಿಯದಂತೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)