/ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ.. ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು ಕೆಲವರ ಲಕ್ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.
ವೈದಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಮಾಂಡರ್ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ಜುಲೈ 24ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರವರೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ.
ಮಂಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು, ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವರು. ಅಪಾರ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹರಿವಿನಿಂದ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಜೀವನ ನಡೆಸುವರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಕೌಶಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುವಿರಿ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ.
ಮಂಗಳ ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿವೆ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಸುಧಾರಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಮಂಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಾದ ಸಮಯ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಯೋಗವೂ ಇದೆ.
ಮಂಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಂಭವವಿದೆ.
ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರದ ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಮಯ.
ಮಂಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಸಮಯ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಪಾರ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.