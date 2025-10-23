ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನಿಂದ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ, ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಕಾಲ

Pancha Mahapurusha Rajayoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಶ, ಹಂಸ, ಮಾಲವ್ಯ, ಭದ್ರ ಮತ್ತು ರುಚಕ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯಿಂದ ಶಶ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವೂ, ಗುರುವಿನಿಂದ ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವೂ, ಶುಕ್ರನಿಂದ ಮಾಲವ್ಯ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವೂ, ಬುಧನಿಂದ ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವೂ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳನಿಂದ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
Ruchaka Mahapurusha Rajayoga: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುವುದು.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಕಮಾಂಡರ್ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರಂದು ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಚಕ್ರವಾದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಣ ಡಿಸೆಂಬರ್ 07ರವರೆಗೂ ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರುಚಕ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲಾ ನನಸಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ
ಮಂಗಳ ರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮನೆಯವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸುವಿರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸಮಯ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಮಂಗಳ ಸ್ವ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗಲಿದೆ. ಭೂಮಿ, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಯ ಯೋಗವಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆಯೇ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀದಿದಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹೊಂದುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಮಯ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.