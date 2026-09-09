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ಮಂಗಳ ಗುರು ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಜನೆ: ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗದಿಂದ 5 ನಕ್ಷತ್ರದವರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ಲಕ್..‌ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ

Written ByYashaswini V
Published: Sep 09, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:17 AM IST

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರದವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

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ಗುರು ಮಂಗಳ ಮೈತ್ರಿ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 18, 2026ರಂದು ಕಮಾಂಡರ್‌ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ಚಂದ್ರನ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತನಿರುವ ಗುರು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಂಗಳ ಮೈತ್ರಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐದು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ...  

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ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ

ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರದ್ದು ಮೇಷ ರಾಶಿ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ಯುತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ.   

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ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರ

ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರದ್ದು ವೃಷಭ ರಾಶಿ. ಇದೀಗ ಗುರು ಮಂಗಳ ಮೈತ್ರಿ ಏರ್ಪಡಲಿದ್ದು ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದು ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌ ನೀಡುವ ಸುವರ್ಣಯುಗ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಯೋಗವಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

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ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ

ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ರಾಶಿ ಕರ್ಕಾಟಕ. ಮಂಗಳ ಗುರು ಸಂಯೋಗವು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಇದು ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಟೈಮ್‌ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. 

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ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ

ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರದ್ದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗುರು ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕುಬೇರನ ಸಂಪತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿದ್ದು ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಿರಿ. 

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ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ

ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರದ್ದು ಮೀನ ರಾಶಿ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗುರು ಯುತಿಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ  ಜನಿಸಿದವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Kendra Yoga
Mangal Guru Yuti
Mangal Gochar
ASTROLOGY
Kannada Astrology
Mars Jupiter Conjunction

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