Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ.. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು

ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ.. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 27, 2026, 06:42 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:42 AM IST

Mars jupiter shift: ಮಂಗಳ-ಗುರುಗಳ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 40 ರಿಂದ 45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. 
 

1/6

ಮೇಷ: ಈ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ  

2/6

ಸಿಂಹ: ಈ ಸಮಯ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವಿವಾದಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಹಣ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ ಸವಾಲುಗಳು ಬರಬಹುದು.  

3/6

ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅದೃಷ್ಟ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಲಾಭದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವ 4 ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂರನೆಯದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಐಟಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸಹ.. ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾರನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.

4/6

ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಂಚಾರವು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ, ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಂಗಳನ ಉಷ್ಣ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಅವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿತಾಯದತ್ತ ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

5/6

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪರತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ.. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು.   

6/6

ಮೀನ: ಈ ಮಂಗಳ-ಗುರು ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿ, ಇತರರು ಪ್ರೇರಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅದೃಶ್ಯ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಿರಿ. ಮದುವೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ದಿನವು ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತದೆ. 

(ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

TAGS:
Mars Jupiter shift
Zodiac Signs Astrology
luck and wealth
Horoscope Predictions
Astrology news
Jupiter Transit effects
Mars conjunction
ಮಂಗಳ-ಗುರು ಸಂಚಾರ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IND vs IRE: ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೋಲು... ಮೊದಲ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪರಾಭವ
India vs Ireland5:35 PM IST
2
Soaked Fenugreek Seeds5:26 PM IST
3
Karnataka Rain Alert5:25 PM IST
4
Tumakuru Breaking NewsJun 26
5
Puneeth RajkumarJun 26