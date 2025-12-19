ಮಂಗಳ ಬುಧನಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭಯೋಗ.. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು... ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ

Mangala Budh Yuti: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣದ ಕಾರಕನಾದ ಬುಧ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳ ಬುಧ ಯುತಿಯಿಂದಾಗಿ ʼಲಾಭ ಯೋಗʼ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗಲಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಬೆನ್ನಟ್ಟಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಬುಧ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಲಾಭ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬಂಪರ್ ಲಾಭಗಳಿಸುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಲಾಭ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ.
ಮಂಗಳ ಬುಧ ಯುತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿರುವ ಲಾಭ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಐಶಾರಾಮಿ ವಾಹನ ಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ದೂರವಾಗಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುರತೆ ಮೂಡಲಿದೆ.
ಬುಧ ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರತರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ, ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುವ ಸಂಭವವೂ ಇದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಯೋಗವಿದೆ.
ಬುಧ ಮಂಗಳರಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಲಾಭ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ತಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡಲಿದೆ. ಉಳಿತಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಸಕಾಲ.
ಲಾಭ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಿರಿ. ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಹಠಾತ್ ಧನಾಗಮನವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.