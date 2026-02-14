ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನವೇ ಮಂಗಳ-ಬುಧ-ಚಂದ್ರರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ

Maha Shivaratri 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಚಲಿಸಲಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಹೆಗಲೇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2026ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ʼಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿʼ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಶ್ರಾವಣ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ, ಬುಧ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ.
ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಲಿರುವ ಮಂಗಳ-ಬುಧ-ಚಂದ್ರರಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಇದು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದ್ದು ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಲಕ್ಕಿ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..
ಮಂಗಳ-ಬುಧ-ಚಂದ್ರರ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂಭವವಿದ್ದು, ವಿದೇಶ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ.
ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿರುವ ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು ಬಡ್ತಿ ಸಂಭವವಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನವೇ ಮಂಗಳ-ಬುಧ-ಚಂದ್ರರ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಕಾಲ. ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಶಿವರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವಿರಗೆ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಮಯ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.