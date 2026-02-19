ಮಂಗಳ-ಬುಧನ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು.. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ!

ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದವು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ.
Mars And Mercury Transit: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವು ಸಮೃದ್ಧ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸಂಚಾರ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ಬುಧ-ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಮಂಗಳ-ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಮಂಗಳವು ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಅದೃಷ್ಟ ಗಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯೂ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವರ್ಧನೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತರಾಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿಜಯಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)