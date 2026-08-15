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ಮಂಗಳ-ರಾಹು ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂಯೋಗ.. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಚಲ ಅದೃಷ್ಟ

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 15, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:04 AM IST

ಮಂಗಳ ರಾಹು ದೃಷ್ಟಿ ಪರಿಣಾಮ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳನೊಂದಿಗೆ ರಾಹು ಗ್ರಹಗಳು 180 ಡಿಗ್ರಿ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಲಿದೆ.
 

ಮಂಗಳ ರಾಹುವಿನ ಪರಿಣಾಮ1/5

ಮಂಗಳ ರಾಹುವಿನ ಪರಿಣಾಮ

ಮಂಗಳ ರಾಹುವಿನ ಪರಿಣಾಮ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹವನ್ನು ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಂಗಳವು ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಂಚಾರ ಸಮಯವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.   

ಮೇಷ ರಾಶಿ 2/5

ಮೇಷ ರಾಶಿ 

ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.    

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ 3/5

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮಂಗಳವು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.    

ತುಲಾ ರಾಶಿ 4/5

ತುಲಾ ರಾಶಿ 

ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.  

ಕುಂಭ ರಾಶಿ 5/5

ಕುಂಭ ರಾಶಿ 

ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೊಸ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.  

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

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