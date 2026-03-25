ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಉದಯ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯೋಗ, ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಉದಯವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವೇ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
Mangal Upay 2026 Effect: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನವು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಏರಿದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಭಾವವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳ ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಮಂಗಳ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಮಂಗಳ ಉದಯದ ಪರಿಣಾಮ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನ ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಉದಯವು ಅನೇಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಏರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಣನೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಗುರಿಗಳನ್ನ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಇದು ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಉದಯಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಹ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಉದಯವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ 2ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಉದಯವು ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಮನೆಯಾದ ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಉದಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ತರಬಹುದು. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತದೆ, ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳ ಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)