ಮಂಗಳನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ, ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ

Mars transit: ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿ, ಮನೆ, ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಹೋರಾಟ, ಶಕ್ತಿ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನ ಶಕ್ತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಭೂಮಿ, ಮನೆ, ಸ್ಥಾನ, ವಾಹನ, ಹಣ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಂತಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಚಲನೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮಂಗಳ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈಗಿನ ಚಲನೆಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸೂರ್ಯನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಶಕ್ತಿಯು ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅವರು ಮೊಕದ್ದಮೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಮಂಗಳ ಚಲನೆ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.
ಈ ಮಂಗಳ ಚಲನೆ ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿ, ಮನೆ, ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ವಾಹನದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ನನಸಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು.