ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಮಾಂಡರ್ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ ಗುರುವಿನ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2, 2026ರಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ಮಂಗಳನು ಶುಭ ಗ್ರಹ ಗುರುವಿನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2026ರವರೆಗೂ ಇದೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಲಿರುವ ಮಂಗಳನು ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಸಮಯವನ್ನು ತರಲಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..
ಮಂಗಳ ನಕ್ಷತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಉದ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಣೆಗೂ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಶಿಖರವನ್ನು ಏರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರದ ಫಲವಾಗಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹಲವು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಭೂಮಿ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಯಂತಹ ಶುಭ ಯೋಗಗಳೂ ಇರಲಿದೆ.
ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರದ ಫಲವಾಗಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಬಂಪರ್ ಲಾಭವು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದು ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಯುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗೋಚಾರದ ಫಲವಾಗಿ ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಥಾಪಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಸುಧಾರಿಸಲಿವೆ. ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ.
ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರಾಜಯೋಗ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದು ನೀವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲ ಸಿಗಿಲದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ.
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