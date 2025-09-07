ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು & ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ!!

Mars transit Libra: ಈ ತಿಂಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರವರೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೇಷ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಧನು ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಭಕ್ತಿಯು ಆದಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಆನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಂಡುತನ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಚಲ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಭೂಮಿ, ಪೂರ್ವಜರ ಆನುವಂಶಿಕತೆ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಏಳನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಭೂ ಲಾಭಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ರಾಜಿ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಬಾಕಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಪರಿಶ್ರಮ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಹವಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನ ತೀರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ನಷ್ಟಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಬಾಕಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಬಲವಾದ ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉಪಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮನೋಭಾವವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ-ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರ ತಲುಪುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)