English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು!!

ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು!!

ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕೇತುವಿನ ಸ್ವಂತ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದುಬರಲಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

Mars Transit 2025: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ, ಸಹೋದರರು, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಗ್ರಹ. ಅವನು 45 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವನು ತನ್ನದೇಯಾದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅವನು ರಾತ್ರಿ 8.27ಕ್ಕೆ ಕೇತುವಿನ ಸ್ವಂತ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
1 /5

ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರವು ಕೇತು ದೇವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಕ್ಷತ್ರ. ಇದು ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ, ಆಳ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ನಕ್ಷತ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಧನು ರಾಶಿ ಗುರುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನ ಈ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

2 /5

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತಂದರೂ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

3 /5

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಗ್ರಹ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಇದು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಬರಲಿದೆ, ವಧು-ವರರು ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

4 /5

ಧನು ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಳಂಬವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

5 /5

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Mars Transit 2025 Mars Transit in Moola Nakshatra in 2025 Mangal Gochar in Sagittarius 2025 Mars Transit in Sagittarius lucky zodiac signs ASTROLOGY Rasi Palangal Zodiac Signs ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಸಂಕ್ರಮಣ ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳ ಸಂಕ್ರಮಣ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ 2025 ಮಂಗಳ ದೇವನಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

Next Gallery

ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿದೇ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಲ್ಮಾನ್-ಶಾರುಖ್! ನಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಟರಿಂದ ನಡೆದಿತ್ತು ಇಡೀ ಸೆಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿಬೀಳುವ ಘಟನೆ