  • ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌.. ತ್ರಿಬಲ್‌ ಲಾಭ

ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌.. ತ್ರಿಬಲ್‌ ಲಾಭ

Mangal Gochar: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಮಾಂಡರ್‌ ಗ್ರಹ ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದೇಗ ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ, ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಮೈತ್ರಿಯಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಜನವರಿ 16 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:27ಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ, ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ ಹೊಡೆಯಲಿದ್ದು ಅವರು ತ್ರಿಗುಣ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..

ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. 

ಮಂಗಳ ಗೋಚಾರ, ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಶುಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಆತ್ಮಸಂಗಾತಿ ಸಿಗಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಂಗಳ ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಪರ್‌ ಧನಲಾಭ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿ ಬರಲಿದೆ. 

ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಲ ನೀಡಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುವಿರಿ. 

ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ ತ್ರಿಗ್ರಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ. ಹಠಾತ್‌ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.  ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

