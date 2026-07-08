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ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಗೋಚಾರದಿಂದ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು, ತುಂಬಲಿದೆ ಖಜಾನೆ

Written ByYashaswini V
Published: Jul 08, 2026, 07:25 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:25 AM IST

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡರ್‌ ಗ್ರಹ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಮಂಗಳನಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. 

Mars transit 2026 Effect1/6

ಮಂಗಳ ಗೋಚಾರ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಕಮಾಂಡರ್‌ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಮಂಗಳ ಜೂನ್‌ 20, 2026ರಂದು ಶುಕ್ರನ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್‌ 02, 2026 ರವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಜುಲೈ 5ರಂದು ಮಂಗಳ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ.

Mars transit 2026 Effect2/6

ಮಂಗಳ ಗೋಚಾರ ಫಲ

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳನು ಪ್ರಸ್ತುತ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಂಗಳ ಗೋಚಾರದ ಫಲವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲಾಗಲಿದ್ದು ಅವರು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಖಜಾನೆ ಭರ್ತಿ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..

Mars transit 2026 Effect3/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಮಂಗಳ ಗೋಚಾರ ಫಲವಾಗಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವಿರಿ. 

Mars transit 2026 Effect4/6

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ

ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಾಲಗಳು ತೀರಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸು, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ.

Mars transit 2026 Effect5/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭಾರೀ ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹರಿದುಬರಲಿದ್ದು ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. 

Mars transit 2026 Effect6/6

ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಮಂಗಳ ಗೋಚಾರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿದ್ದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಕುಬೇರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಖಜಾನೆ ತುಂಬಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Mangal Gochar
Mars transit
Mangal Gochar Phala
Mangal Nakshatra Gochar
ASTROLOGY
Kannada horoscope

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