ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ

Mangal Gochar 2026: ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಂಗಳನು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಮಂಗಳ ಮತ್ತೆ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳವನ್ನ ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಶನಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತಾನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವಿನ ಆಳವಾದ ದ್ವೇಷವನ್ನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಶನಿಯ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಪ್ರವೇಶವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಗುತ್ತದೆ?: ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 23ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.33ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶನಿಯ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಶನಿಯ ರಾಶಿಯಾದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಒತ್ತಡ ತರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೋಪವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆತಂಕವು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಾದಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಹೇರದಿರುವುದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಪ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ಈ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆತುರವೂ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)