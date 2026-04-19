ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಶುರು

ಧೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳವು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇಯಾದ ರಾಶಿ ಮೇಷದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ೪ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರುವ ಆಕರ್ಷಕ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
Mars transit 2026: ಮೊದಲು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಸಂಯೋಗ, ನಂತರ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಗವು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಜನರು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೇ 11ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಂಯೋಗವನ್ನ ಮುರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ೪ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದೇಶ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಂಗಳವು ತನ್ನದೇಯಾದ ರಾಶಿಯಾದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ರುಚಕ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ನೀವು ಚೈತನ್ಯಶೀಲ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಚಂದ್ರನ ಮಿತ್ರನಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಸಂಚಾರವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಲವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಾಲದ ಹಣವು ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯವಿದು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ಸೋಲುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೀವು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಈಡೇರಬಹುದು. ನೀವು ವಿಜಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)