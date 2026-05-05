Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಮೇ 11ರಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮನೆ-ಆಸ್ತಿ ಯೋಗ!

ಮೇ 11ರಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮನೆ-ಆಸ್ತಿ ಯೋಗ!

Written ByPuttaraj K AlurUpdated byPuttaraj K Alur
Published: May 05, 2026, 04:08 PM IST|Updated: May 05, 2026, 04:08 PM IST

Mangal Gochar 2026: ಮೇ 11ರಿಂದ ಜೂನ್ 21ರವರೆಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ತನ್ನ ಸ್ವರಾಶಿಯಾದ ಮೇಷದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ.

1/5

ಮೇ 5ರಂದು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಮಂಗಳವಾಗಿದ್ದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮೇ 11ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ತನ್ನ ಸ್ವರಾಶಿಯಾದ ಮೇಷಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದು, ಜೂನ್ 21ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಸುಖಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂಮಿ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

2/5

ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳವೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಚಾರವು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿ, ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಂಡರೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

3/5

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಈ ಅವಧಿ ಅದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹೊಸ ಸಾಧನೆಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬಹುದು.

4/5

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನ ಅಥವಾ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. 

5/5

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Tags:
Mangal Gochar
Mars transits in Aries
mangal gochar 2026
Mangal Gochar effects
Mangal Gochar kab hai 2026
Mangal Gochar mein kya kare
Mangal Gochar Rashifal
Mangal Gochar Horoscope
ASTROLOGY
Astro Tips
ಮಂಗಳ ಗೋಚಾರ 2026
ಮಂಗಳ ಗೋಚಾರ ಪರಿಣಾಮ
ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬೆಂಗಳೂರು ಸವಾರರೇ ಗಮನಿಸಿ: 5 ದಿನ ಪೀಣ್ಯ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಬಂದ್!

ಬೆಂಗಳೂರು ಸವಾರರೇ ಗಮನಿಸಿ: 5 ದಿನ ಪೀಣ್ಯ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಬಂದ್!

Peenya Flyover Closed3 min ago
2

RCB ಇವಾನ್ ಸ್ಪೀಚ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ.. ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಕೊಹ್ಲಿ!

IPL 20269 min ago
3

ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಕಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್‌!.. ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!

Thalapathy Vijay17 min ago
4

LSG ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್‌ಗೆ ಲಕ್ನೋ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಿಂದ ಅವಮಾನ!.. ಇತ್ತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಟೀಕೆ

Rishabh Pant46 min ago
5

ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ಯ್ಯೂಟೂಬರ್‌ನಿಂದ ಸವಾಲು

Viratkohli1 hr ago