ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಶುರು, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ

Mangal Gochar 2025: ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.15ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. 2026ರ ಜನವರಿ 16ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4.27ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮೇಷ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನ ಆಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಈ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಸಾಗಲಿದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನವು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಬರಲಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)