ಸೆ.13ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ-ವೃತ್ತಿ ಕೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ!!

ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಂಗಳನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ರಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ರ ರಾತ್ರಿ 9.21ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು, ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿತ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ... ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಇರುವುದು ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪದಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಂಗಳವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅನುಭವಿ ಜನರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಮನೆಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನೀವು ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಷ್ಟೂ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ನೀವು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖಂಡಿತ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪರಿಚಿತರನ್ನ ನಂಬುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)