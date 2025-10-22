ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಯೋಗ!

Mars Venus combination: ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ..
Mars Venus combination: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಬಲ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರನು ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳನು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ತಮ್ಮ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)