/6 ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ Bigg Boss ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ.. ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಶ್ ‌

Mary Kom powerful entry Bigg Boss 20: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ಗಳು ನಿನ್ನೆ ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಕನ್ನಡದ ಸೀಸನ್ 13ಕ್ಕೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಹಿಂದಿ Bigg Boss Season 20 ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರೂಪಕರು ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಜೊತೆ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರುವುದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಹಿಂದಿಯ Bigg Boss Season 20ಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕಿಂಗ್ ದಂತಕಥೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ದಂತಕಥೆ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಅವರು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 20ರ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಅವರು ಮನೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗ ಬಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೆಟ್ಗೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಪರ ಹೋರಾಡಿದ್ದ ಮೇರಿ ಕೋಮ್, ಹೊಸ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟಿವಿ ತಾರೆಯಾಗಿ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಹೊಸ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಅವರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಆಗಿ ಇರುವುದು ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿಯೂ ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಶೋನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರಲಿದೆ.
ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿವಿಧ ಛಾಯೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ತೋರಿಸಿದರು.
6 ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬಹುದು