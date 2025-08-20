English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಮೆನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌.!?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 
ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 20 ಸಾವಿರ ಜನರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 45 ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 

ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನ 9 ನೇ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಐದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಗುರುತು ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಸರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.

ಮಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಸರು ಹರೀಶ್. ಮಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. 

ಕೆಲವು ಟಾಸ್ಕ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವೇಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಜಡ್ಜ್‌ಗಳು ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 9 ಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಅಹ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಮಾಸ್ಕ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌ ಎಲ್ಲಾ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಬೇಕು. 

ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಮಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಶ್ವೇತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಿಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿವ್ಯಾಂಗು ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಜವಾನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.

bigg boss Bigg Boss contestant Mask Man

