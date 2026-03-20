18 ಕೋಟಿ ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ..!

IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ 19 ನೇ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್‌ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅವರ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಬೌಲರ್‌ ಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 19 ನೇ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್‌ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅವರ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಬೌಲರ್‌ ಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವೇಗಿ ಮಥಿಶಾ ಪತಿರಾನ 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಡಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಫಾಲೋ-ಥ್ರೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. 

ಪತಿರಾನ ಗಾಯದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಮಥಿಶಾ ಪತಿರಾನ ಅವರನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ₹18 ಕೋಟಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಪತಿರಾನ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕೆಕೆಆರ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿತು. 

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪತಿರಾನ ಅವರ ಗಾಯದ ನಂತರ, ಕೆಕೆಆರ್‌ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಘಟಕವು ಭಾರೀ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಪತಿರಾನ ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಈಗ ಟಿ 20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ತಂಡವು ಈಗಾಗಲೇ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ತ್ಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಉಮ್ರಾನ್ ಮಲಿಕ್‌ರಂತಹ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ತಂಡವು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜರಬಾನಿ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅನುಭವವಿಲ್ಲ.

ಪತಿರಾನ 2022 ರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ 32 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 47 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿರಾನ ಅವರ ಎಕಾನಮಿ ರೇಟ್ 8.6. ರಷ್ಟಿದೆ ಪತಿರಾನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕೆಕೆಆರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.  

Next Gallery

ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸುತ್ತೆ ಬಾದಾಮಿ! ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಹೀಗಿದೆ