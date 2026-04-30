  • /ಕುಬೇರ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್! ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯಲಿದೆ ಹಣದ ಹೊಳೆ

ಕುಬೇರ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್! ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯಲಿದೆ ಹಣದ ಹೊಳೆ

Written ByKrishna N KUpdated byKrishna N K
Published: Apr 30, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Apr 30, 2026, 07:16 AM IST

May 2026 lucky zodiac signs : ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ಚಲನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆ. ಅದರಂತೆ, 2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ. 

ಮಕರ ರಾಶಿ : ಇವರ ಪಾಲಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳು ರಾಜಯೋಗ ಉದ್ಯೋಗದ ಹೊಸ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ಬರಲಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉಳಿತಾಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲ ನೀಡಲಿವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಂಚಾರವು ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತುಂಬಲಿದೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಗುವವರಿಗೆ ದೈವಬಲವೂ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರಕವಾಗಿರಲಿದೆ.

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಶುಕ್ರನ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಕಾದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಚತುರತೆಯಿಂದ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕನಸು ಕಂಡವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಶುಭ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿಬರಲಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲಿವೆ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಲಭ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಾಲಗಳು ಮರುಪಾವತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ.

ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಸುವರ್ಣ ಯುಗವಾಗಲಿದೆ. ರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಹಳೆಯ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿದು, ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಇದು ಪ್ರಶಸ್ತ ಸಮಯ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ.

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ, ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ 'ಬುಧಾದಿತ್ಯ' ಮತ್ತು 'ಮಾಲವ್ಯ' ಎಂಬ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ.. ಇದು ಹಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿರಲಿದೆ..

