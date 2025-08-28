ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತೊರೆದ ನಟಿಗೆ ಕುಲಾಯಿಸಿತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ! ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ.. ಈಗ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ

Mayoori Kango: ಬಾಲಿವಿಡ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು, ಇದೀಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
Mayoori Kango: ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೊರೆದ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಕಾಂಗೋ. ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೊರೆದು ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಯೂರಿ 'ಘರ್ ಸೇ ನಿಕಲ್ತೆ ಹೈ' ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ ತೊರೆದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನೆ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ, ಅವರು ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಸಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಯೂರಿಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು 2003 ರಲ್ಲಿ NRI ಆದಿತ್ಯ ಧಿಲ್ಲೋನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ನಟಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಬರೂಚ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ಮಾಡಿದರು.
ಮಯೂರಿಯ ತಾಯಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಮಯೂರಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಮಯೂರಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಯೀದ್ ಅಖ್ತರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.
ಸಯೀದ್, ಮಯೂರಿಗೆ 1995 ರಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ, ನಂತರ ಅವರು ಆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.