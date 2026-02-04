English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಗೆದ್ದರೂ ಈ ನಿಯಮ ಮುರಿದರೆ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಂತೆ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪೂರ್ತಿ ಉಲ್ಟಾ..

ಗೆದ್ದರೂ ಈ ನಿಯಮ ಮುರಿದರೆ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಂತೆ! ಇನ್ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪೂರ್ತಿ ಉಲ್ಟಾ..

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 73 ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಎಂಸಿಸಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದೆ. 
 
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇರಿಲ್‌ಬೋನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ (ಎಂಸಿಸಿ) ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. 73 ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಯುಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.   

ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಒಂದು ನಿಯಮ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದರೆ, ಆಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೇರಿಲ್‌ಬೋನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದೆ.   

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನು 12.5.2 ರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದರೂ, ಆ ಓವರ್‌ನ ಉಳಿದ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.  

ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, 'ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು' ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಿಯಮವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸದಿರಬಹುದು.   

ಇನ್ನು ದಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬೌಲರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆದ ನಂತರ ವಿಕೆಟ್‌ಕೀಪರ್ ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

ಎಂಸಿಸಿ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ "ಪೆನಾಲ್ಟಿ ರನ್‌ಗಳು" ಎಂಬ ಷರತ್ತನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮ 41.17.2 ರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.   

ಒಂದು ತಂಡವು ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ, ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವು ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ನೀಡಲು ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನವರೆಗೆ ಓಡಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ.. ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.   

