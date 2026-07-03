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ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಹೊಸ ಕ್ರಶ್‌! ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮೂಗುತಿ ಸುಂದರಿ

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jul 03, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:58 PM IST

Ira Aery Biography: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ 17 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಇರಾ ಏರಿ (Ira Aery) ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಅವರು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌಶಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೊಸ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಈ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಸಂಗತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

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ಆಸೀಸ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ 17 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಇರಾ ಏರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ತಾರೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂಡರ್-19 ಮಹಿಳಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ್ತಿ: 2009ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 25ರಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾದ ಹೈಡೆಲ್ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇರಾ ಏರಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.

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ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣ: ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೀಜನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇರಾ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂಡರ್-19 ಮಹಿಳಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು.

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ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಬೌಲರ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಮಹಿಳಾ ಅಂಡರ್-19 ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾ ಏರಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.

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ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡದತ್ತ ಚಿತ್ತ: ಅಂಡರ್-19 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಇರಾ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಹಿಳಾ ಸೀನಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುವ ಭರವಸೆಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಹೊಸ ಫೇವರಿಟ್: ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌಶಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಇರಾ ಏರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆಯೆಂದು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

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