ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ : 75% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಗೆ 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮಾರಾಟ

ಮನೆಯಿಂದಲೇ 55 ಇಂಚಿನ LED ಟಿವಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅದು ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೊಂದಿಗೆ. ಹೌದು, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ LED ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ 75% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ Xiaomi ನಿಂದ Motorola ವರೆಗಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 55-ಇಂಚಿನ 4K UHD LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ವ-ಸ್ಥಾಪಿತ OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ FireTV OS ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆ 54,999 ರೂ., ಆದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 36% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಟಿವಿಯನ್ನು 34,999 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 48W ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 50% ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಈ ಟಿವಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, 64,999 ರೂ.ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ 31,999 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಈ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಥಾಮ್ಸನ್ನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೇವಲ 29,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ 59,999 ರೂ. ಇದು 40W ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು 4K UHD ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮೋಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಟಿವಿ ಸಾವಿರಾರು OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದರ ನಿಜವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ 73,999 ರೂಪಾಯಿ. ಆದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇ ಟಿವಿ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಟಿವಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 25,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಓಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ 4 ಕೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಇಎಂಸಿ ನಂತಹ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಫಾಕ್ಸ್ಸ್ಕಿ ಕ್ಯೂಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆ 98,990 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 23,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು 4K ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎಚ್ಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಡಾಲ್ಬಿ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಆರ್ 10 ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.