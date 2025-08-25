English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ : 75% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಗೆ 55 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮಾರಾಟ

ಮನೆಯಿಂದಲೇ 55 ಇಂಚಿನ LED ಟಿವಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಅದು ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೊಂದಿಗೆ. ಹೌದು, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ  LED ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ 75% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಾದ Xiaomi ನಿಂದ Motorola ವರೆಗಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. 
1 /5

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ 55-ಇಂಚಿನ 4K UHD LED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ವ-ಸ್ಥಾಪಿತ OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ FireTV OS ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆ 54,999 ರೂ., ಆದರೆ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 36% ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಟಿವಿಯನ್ನು  34,999 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.   

2 /5

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತ 48W ಸ್ಪೀಕರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 50% ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ   ದರದಲ್ಲಿ ಈ ಟಿವಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, 64,999 ರೂ.ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕೇವಲ  31,999 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. 

3 /5

ಈ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಥಾಮ್ಸನ್‌ನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕೇವಲ 29,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ನಿಜವಾದ ಬೆಲೆ 59,999 ರೂ. ಇದು 40W ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 4K UHD ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮೋಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಟಿವಿ ಸಾವಿರಾರು OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

4 /5

ಇದರ ನಿಜವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ 73,999  ರೂಪಾಯಿ. ಆದರೆ  ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಇ ಟಿವಿ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಟಿವಿಯನ್ನು  ಕೇವಲ 25,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.  ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಗೂಗಲ್ ಟಿವಿ ಓಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ 4 ಕೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಡಾಲ್ಬಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಇಎಂಸಿ ನಂತಹ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. 

5 /5

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಫಾಕ್ಸ್‌ಸ್ಕಿ ಕ್ಯೂಎಲ್‌ಇಡಿ ಟಿವಿಯ ಬೆಲೆ 98,990 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 23,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು 4K ಅಲ್ಟ್ರಾ ಎಚ್‌ಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಡಾಲ್ಬಿ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಡಿಆರ್ 10 ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

