/Megha Shetty : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ ನಟಿ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ!

Megha Shetty to Bigg Boss 13 : ಕಿರುತೆರೆಯ 'ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಬಾರಿಯ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ನಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ : 'ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ 'ಅನು ಸಿರಿಮನೆ' ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಹತ್ತಿರವಾದ ನಟಿ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಆರಂಭದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇವರ ಹೆಸರು ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಮೇಘಾ ಹೆಸರು : 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ' ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುವುದು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೀಸನ್ಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಮೇಘಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? : "ಈ ಸಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇರೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನಿನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷವೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನೋ? : "ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ" ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾರಿಯೂ Bigg Boss Kannada season 13 ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಡೇಟ್ಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗದೆ ಆಫರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ನಟಿ : "ಕಳೆದ ಬಾರಿ 'ಕೈವ' ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಇತ್ತು, ಆಗಲೂ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಫರ್ ಬಂದಿವೆ. ಈಗ 'ಗ್ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತು. ಹೀಗೆ ಸತತ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದಾಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೇಘಾ.
ಗ್ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ : ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಟಿ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಗ್ರಾಮಾಯಣ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಂದು ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇಘಾ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಾತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.