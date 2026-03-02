English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Meghana raj: ನಂಗೆ ಸೀಮಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್!.. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ನೆನೆದು ಭಾವುಕ

Meghana raj: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ರಾಯನ್‌ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಸೀಮಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೇಡ ಎಂದಿದೆ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ..
 
ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಾಹುಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದರ್ಪಾಣೆ ಮಾಡಿದರು..ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರನ್ನ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 7, 2020 ರಂದು ಜಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಮೃತಪಟ್ಟರು.  

ದುಃಖಕರ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರಿಗಾದ ನೋವು, ಪಟ್ಟ ದುಃಖ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಾಧಿಕಾ ಶರತ್‌ಕುಮಾ‌ರ್ ಪುತ್ರಿ ರಾಯನೆ ಅವರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೇಘನಾ ಪತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸೀಮಂತ ಬೇಡ ಎಂದಿದೆ ಅಮ್ಮನ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ 3-4 ಬಾರಿ ಸೀಮಂತ (ಬೇಬಿ ಶವರ್) ಜರುಗಿತು ಎಂದಿದ್ದರು.   

ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗ ರಾಯನ್ ಹುಟ್ಟುವವರೆಗೂ ನಾನು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು.  

ರಾಯನ್‌ ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಬದುಕುವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ಅಂತ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ಅತ್ತ ಸಂತಸ, ಇತ್ತ ದುಃಖ ಇದೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮಲೆ.. ಸಂತಸವಾಯ್ತು, ದುಃಖವೂ ಆಯ್ತು. ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಭಾವನೆಗಳನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಯ್ತು ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಹ್ಯಾಪಿ ಮಾಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾ ಯಾವಗಲೂ ಬಯಸ್ತೇನೆ..ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ಮಲೆ ಸರ್‌ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಮಗನಿಗಾಗಿ ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿತು. ರಾಯನ್ ಈಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪಿ ಮಾಮ್ ಅಂತಾ ಸಂತಸದಿಂದ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.  

