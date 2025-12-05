ಈ 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ! ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆಯೇ ನೋಡಿ?

Marriage prediction : ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ : ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಭಾವದವರು.. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಬಂಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ : ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.. ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ : ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗರು ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತುಂಬಾ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಇರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ : ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತುಂಬಾ ಶಾಂತಿಯುತರು. ಅವರಿಗೆ ಜಗಳ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು, ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಡತಿಯ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ : ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಪತ್ನಿಯ ಹೃದಯ ನೋಯುವುದನ್ನು ಅವರು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗಳು.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು Zee Kannada News ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ)