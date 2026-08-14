/ಮಡದಿಯನ್ನು ರಾಣಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಈ ರಾಶಿಯ ಪುರುಷರು.. ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ರಾಶಿಯೂ ಇದೆಯೇ!

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಪುರುಷರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಪುರುಷರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಡದಿಯನ್ನು ಮಹಾರಾಣಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗುವಂತೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ರಾಶಿಯೂ ಇದರಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಪುರುಷರು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ದೇವತೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮಡದಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ. ತಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಇವರು ಅವರ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಪುರುಷರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆ, ಮಡದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಇವರು ಆಕೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನೋವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೈಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಂತದ್ದೇ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೆಗಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಇವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆದರ್ಶ ಪತಿ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಎಂದೆನಿಸಿದರೂ ಸಹ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಹಳ ಮುಗ್ಧರು, ಮೃದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಲು ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಹುಡುಕುವ ಇವರು, ಆಕೆಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಮಡದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಲು ಬಿಡದ ಇವರು, ಆಕೆಯನ್ನು ರಾಣಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಣಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಮಡದಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸದ ಇವರು ಸದಾ ಮಡದಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ನೋಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಪುರುಷರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಇವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತನ್ನದೇ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದಾ ಆಕೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಇವರು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಾಕವಚವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಮನದಲ್ಲಿ ಮಡದಿಯನ್ನು ಸದಾ ರಾಣಿಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಇವರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
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