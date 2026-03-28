ಪ್ರೀತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವಾಗೋ 72 ವರ್ಷಗಳ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್!‌ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕಣ್ಣೀರು ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್..‌

Mera Dil Ye Pukare Aaja: 72 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ 5 ನಿಮಿಷದ ಈ ಬ್ರೇಕಪ್ ಸಾಂಗ್ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿಯ ತುಟಿಯಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ.. ಹಾಗಾದರೇ ಯಾವುದು ಆ ಹಾಡು? ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾಥೋ ಹಾಡು ವೈರಲ್ ಆಗುವುದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ 1950 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ನೋವು, ಬ್ರೇಕಪ್ ಮತ್ತು ಫೀಲಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಆ ಕಾಲದ ಹಾಡುಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇಂದಿನ ಹಾಡುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಇಂದಿಗೂ ಆ ಕಾಲದ ಹಾಡುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ, ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗಳು, ರೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಅಮರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 'ಮೇರಾ ದಿಲ್ ಯೇ ಪುಕರೆ ಆಜಾ'.
ಈ ಹಾಡು 'ನಾಗಿನ್' ಚಿತ್ರದದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಯನದ ರಾಣಿ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಯೋಜಕ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸುಮಧುರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಗೀತರಚನೆಕಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಈ ಹಾಡು ಪ್ರೀತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ಕೂಗಿನಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಹೌದು.. 'ಮೇರಾ ದಿಲ್ ಯೇ ಪುಕರೆ ಆಜಾ' ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಾಡು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ರೇಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ, ಎಲ್ಲಾ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಹಾಡನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿದದ್ದು ವೈಜಯಂತಿಮಾಲಾ ಅವರ ಹಾವಿನ ನೃತ್ಯ. ನೋವಿನ ಹಾಡನ್ನು ಸ್ನೇಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಇಂದಿಗೂ, ಈ ಹಾಡು ಅನೇಕರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 'ನಾಗಿನ್' ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು 1954 ರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು.