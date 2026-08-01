Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ಬುಧನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ.. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನ ಶುರು.. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!

ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ಬುಧನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ.. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನ ಶುರು.. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 01, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:55 AM IST

 Mercury changes its Nakshatra: ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
 

1/7

ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಬುಧ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮ: ಮಾನವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಎಷ್ಟು ಸಹಜವೋ, ಕಾಲ ಬದಲಾದಾಗ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧವು ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರಂದು ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿದೆ.  

ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ..2/7

ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ..

ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೇವಲ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡದ ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತದೆ.  

3/7

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಅವಧಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  

4/7

ಕನ್ಯಾರಾಶಿ: ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸಮಯವು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲವಾಗಲಿದೆ. ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.    

5/7

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬುಧ ಅವರ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.    

6/7

ಕರ್ಕಾಟಕ: ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.    

7/7

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Mercury Transit
Mercury Effect
Astrology news
Mercury Transit Zodiac
Mercury Transit Telugu
Mercury Transit August 8
Pushya Nakshatra Transit
Mercury Pushya Nakshatra 2026
Astrological Predictions Telugu
zodiac signs financial gains
mercury transit benefits
Gemini Astrology Predictions
Virgo Horoscope August 2026
ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬುಧ ಸಂಚಾರ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಡುಕರಿಂದ ಪುಂಡಾಟ..!
2
3
4
5