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ಬುಧ ಮಾರ್ಗಿ: ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಬಂಪರ್‌ ಧನಲಾಭ

Written ByYashaswini V
Published: Jul 24, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:32 AM IST

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮಾರ್ಗಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವರ ಲಕ್‌ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. 

Bhadra Rajayoga Effect1/6

ಬುಧ ಮಾರ್ಗಿ

ಎರಡನೇ ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನವಾದ ಇಂದು (ಜುಲೈ 24) ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾರ್ಗಿ ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು, ಅವರು ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Bhadra Rajayoga Effect2/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಬುಧ ಮಾರ್ಗಿ, ಭದ್ರ ರಾಜ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಯಸಿದ ಕೆಲಸ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್‌ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾರಿಗಲಿದೆ. 

Bhadra Rajayoga Effect3/6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಹನ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

Bhadra Rajayoga Effect4/6

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಮಾರ್ಗಿ ಬುಧನಿಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.   

Bhadra Rajayoga Effect5/6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್‌ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. 

Bhadra Rajayoga Effect6/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಬಹುದು. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Bhadra Rajayoga
Rajayoga
Budh Margi
Budh Margi Effect
Budh Gochar
ASTROLOGY
Budh Bhukti
Kannada Astrology

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