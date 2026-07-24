/ಬುಧ ಮಾರ್ಗಿ: ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಬಂಪರ್‌ ಧನಲಾಭ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮಾರ್ಗಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆಲವರ ಲಕ್ ಬದಲಾಗಲಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಆಷಾಢ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನವಾದ ಇಂದು (ಜುಲೈ 24) ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮಾರ್ಗಿ ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಐದು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು, ಅವರು ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬುಧ ಮಾರ್ಗಿ, ಭದ್ರ ರಾಜ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಯಸಿದ ಕೆಲಸ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾರಿಗಲಿದೆ.
ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಹನ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
ಮಾರ್ಗಿ ಬುಧನಿಂದು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ.
ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಂತಹ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಬಹುದು.
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