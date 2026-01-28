ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ: ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ

Budh Nakshatra Gochar 2026: ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಜನವರಿ 31, 2026ರಂದು ಮಂಗಳನ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಧನಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಜನವರಿ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮಂಗಳನ ನಕ್ಷತ್ರ ಧನಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲವು ಅನೇಕ ಎಡವುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ, ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ: ಬುಧನ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೀವು ಇತರರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಅಪರಿಚಿತರ ಪರಿಚಯವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಧನು ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)