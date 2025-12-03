Mercury Transit 2025: ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರುತ್ತವೆ. ಮುಂಬರುವ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬುಧ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಪಥವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಒಡ್ಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 8.52ಕ್ಕೆ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 29ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.27ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ರಾಶಿಯವರು ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ & ಸುಧಾರಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಪರಿಹಾರ & ಸ್ಥಿರತೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವವರು ಹೊಸ ಪ್ರಣಯದ ಆರಂಭ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲವು ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸುವ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹ ಶುಭವಾಗಿದೆ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬುಧನ ಚಲನೆಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮರಳಿ ತರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ & ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಸಂಚಾರವು ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ಅವರನ್ನ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಜೀವನವನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬುವ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವಿಹಾರಗಳನ್ನ ಯೋಜಿಸಲು ಈ ಅವಧಿಯು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)