ಶುಕ್ರ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ

Budh Nakshatra Gochar: ಜನವರಿ 7ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಾಷಾಢವು ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರ. ಬುಧನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳು ಬುಧನ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬುಧನ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಜನವರಿ 7ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಶುಕ್ರ ರಾಶಿಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಬುಧ ಗ್ರಹದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು; ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಅನುಭವಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು 10 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹಸಿರು ಬಳೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರದ ನಂತರ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮಾನಹಾನಿಯನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿಂತನಶೀಲರಾಗಿರಬೇಕು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಗಣೇಶನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪದಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಯೋಜಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಹಸುವಿಗೆ ಹಸಿರು ಮೇವು ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು; ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)