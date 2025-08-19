English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನ ಪ್ರವೇಶ: ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್

Bhadra Mahapurush Rajyoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ,  ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವೂ ಸಹ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ, ತನ್ನದೇ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧನಿಂದ ಪಂಚಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗವೊಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಬುಧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯೋಗವೊಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಂಚಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. 

ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿದ್ದು ಅವರು ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರ ಹಣ, ಸಂಪತ್ತು ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಭೌತಿಕ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಭೂಮಿ, ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. 

ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭದಿಂದ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಂಭವವಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ. 

ಈ ರಾಶಿಯ ಅದೃಷ್ಟದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ.  ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Budh Gochar Bhadra Mahapurush Rajyog Rajyog Bhadra Rajyog Lucky Zodiac Signs ASTROLOGY

