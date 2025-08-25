English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬುಧ-ಕೇತುವಿನ ಸಂಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಹಣವೋ ಹಣ!!

Mercury And Ketu Conjunction: ಆಗಸ್ಟ್ 30ರಂದು ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ಬುಧ ಕೇತು ಜೊತೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಭರ್ಜರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

Mercury-Ketu Conjunction: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹವು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಸಂಚಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 30ರಂದು ಗ್ರಹಾಧಿಪತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಬುಧ, ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಕೇತು ಈಗಾಗಲೇ ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಆಗಸ್ಟ್ 30ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲರು ರಾಶಿಯವರ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿವರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ...
1 /4

ಧನು ರಾಶಿ: ಬುಧನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ಸಮಯವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಣ್ಣ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

2 /4

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕೇತು ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಆದಾಯವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅವರು ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

3 /4

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇತು ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಹ ಸಿಗಲಿದೆ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಪಡೆಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಹ ಸಿಗಲಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.

4 /4

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Mercury Ketu Conjunction Mercury Ketu Mercury Ketu Conjunction Remedies Mercury Ketu Conjunction In Navamsa Mercury Ketu Conjunction Lal Kitab Mercury And Ketu Friendship Mercury And Ketu Conjunction In 4Th House Mercury And Ketu Conjunction In 8Th House Mercury And Ketu Conjunction In 12Th House Mercury And Ketu Conjunction In 10Th House Mercury And Ketu Conjunction In 5Th House Mercury And Ketu Conjunction In 2Nd House

Next Gallery

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದು ವೇತನ ಆಯೋಗದಿಂದಲ್ಲ, ಈ ನಿಯಮದಡಿ ಆಗುವುದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೈಕ್