  • ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಹಣದ ಹೊಳೆ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ..

ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಹಣದ ಹೊಳೆ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ..

ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗಲಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ.. 
 
1 /9

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಬುಧನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬುಧವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಕ್ರ ನಿವರ್ತಿ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.  

2 /9

ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ವಕ್ರ ನಿವರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮಾರ್ಚ್ 21 ರವರೆಗೆ ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಈ ಗ್ರಹ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.   

3 /9

ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ವಕ್ರ ನಿವರ್ತಿಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.  

4 /9

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.  

5 /9

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ,ನೇರ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ . ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಉಳಿತಾಯದಿಂದ ನೀವು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.  

6 /9

ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.  

7 /9

ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಬುಧನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.  

8 /9

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವವರು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು.ಈ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.  

9 /9

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)   

