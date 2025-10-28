ನವೆಂಬರ್ 10ರಿಂದ ಬುಧ ವಕ್ರಿ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ?

Mercury retrograde from November 10: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ, ಮಾತು, ತಾರ್ಕಿಕತೆ, ವ್ಯವಹಾರ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಧಿಪತಿ. ಅವರ ಚಲನೆ ಬದಲಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ನ.10ರಿಂದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಬುಧನು ವಕ್ರದಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕರುಣಿಸಲಿದೆ. ಬುಧನ ವಕ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧನು ಹಿಮ್ಮುಖನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. 11ನೇ ಮನೆಯು ಲಾಭದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಗದು ಹರಿವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸುಖಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಆನುವಂಶಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಧನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ರಫ್ತು-ಆಮದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು, ಪ್ರಭಾವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಶಿಕ್ಷಣ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಾಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)