ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಅಂತ್ಯ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದೆ!!

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರಬಹುದು. ಈಗ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಂಜಿನಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶೀಘ್ರವೇ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಅಂತ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ....
Mercury Retrograde Ends In Leo: ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸಂವಹನ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಅನೇಕರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲವರ ಕೆಲಸಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಇಂತಹ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಏನೆಂದರೆ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿರಬಹುದು. ಈಗ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಗಿದಿದೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಂಜಿನಂತೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅಂತ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನೆ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ಮುಗಿದು ಬುಧ ನೇರವಾಗಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಬುಧನು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಅನುಮಾನಗಳು, ಗೊಂದಲಗಳು, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ತಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತವು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅತೃಪ್ತರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ರಾಶಿಯ ಸಮಯ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಬುಧ ಹಿಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಬುಧ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸಿರಬಹುದು. ಇಷ್ಟುದಿನ ನೀವು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಮಿತಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿರಬಹುದು. ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈಗ ಬುಧ ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)