ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ಜನರ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ

ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳ ಮತ್ತು ಹೇಳಲಾಗದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧದ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಆಳವಾದ ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
Mercury Retrograde in Scorpio 2025: ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಪುನರ್ರಚನೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧವು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಮಾತು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದರೆ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯು ಆಳ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನ ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಅರ್ಥಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆ, ಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಶೀಲ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಗಳಾಗಿವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಲಿವೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಆರನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ, ಈಗ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಳೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತೆ ತಲೆದೋರಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಾಗ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬುಧನು ಎರಡನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತುರದ ಖರ್ಚು ಅಥವಾ ಮಾತನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಸಂಚಾರವು ಗುಣಮುಖವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ʼಓಂ ಬುಧಾಯ ನಮಃʼ ಎಂದು ಜಪಿಸಿ. ಬುಧವಾರದಂದು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಸರುಕಾಳು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನು ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ಮನೆಗಳನ್ನ ಆಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಸಂಬಂಧಗಳ ಮನೆ) ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಥವಾ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಗೆ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ. ಬುಧನ ಅಂಶವು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೇಳುವ ಮತ್ತು ಮಾತನಾಡುವ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಹಸುವಿಗೆ ಹಸಿರು ಮೇವು ತಿನ್ನಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪಚ್ಚೆ ರತ್ನವನ್ನ ಧರಿಸಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ, ಈಗ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಬುಧನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಗುಪ್ತ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ತರಬಹುದು. ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬದಲು, ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಗಾಸಿಪ್ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಮಾತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಈಗ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ) ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಳೆಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಬುಧನ ಅಂಶವು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಿ. ಬುಧವಾರದಂದು ಬಡವರಿಗೆ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮುಂದೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ (ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ) ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಳಂಬಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಬುಧನ ದೃಷ್ಟಿ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ (ಕರ್ಮ), ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತುರವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬುಧವಾರದಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹಸಿರು ಬಳೆ ಅಥವಾ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ನೀಡಿ. ʼಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯʼ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಈಗ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆತುರದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಮೇಲಿನ ಬುಧನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೆಸರುಕಾಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿರಿ...
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)