English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಉದ್ಯೋಗ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ

Budh Vakri 2025 Effect On Rashi: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...  
1 /6

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧ ಗ್ರಹವು ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 29ರಂದು ತನ್ನ ನೇರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲಿವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

2 /6

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಶುಭವಾಗಬಹುದು. ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೂಡಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನೇಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

3 /6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಹಣ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸಿಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ದಿನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

4 /6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದ್ದು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಬೆಳೆಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಸಮಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ.

5 /6

ಮಕರ ರಾಶಿ: ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನ ತಲುಪಬಹುದು. ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.

6 /6

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Budh Vakri 2025 MERCURY RETROGRADE Zodiac Signs rich Astrology Progress Job and business Budh Vakri 2025 Effect On Rashi Budh Vakri 2025 Effect budh vakri 2025 horoscope budh vakri 2025 Rashifal budh vakri 2025 horoscope In Kannada grah gochar In November 2025 grah gochar In November 2025 horoscope 2025 rashifal

Next Gallery

ಈ ಕನ್ನಡದ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ! ಈಕೆ ಈಗ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಕ್ವೀನ್‌