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ಬುಧ ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲು, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ

Published: Jun 13, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:41 AM IST

Mercury Retrograde: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದಂತೆಯೇ, ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ, ಹಿಮ್ಮುಖ, ನೇರ ಚಲನೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. 

Budh Vakri: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಬುಧ ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿವಯರ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Mercury Retrograde 2026 Effect1/6

ಬುಧ ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡೆ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 29, 2026ರಂದು ತನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಬುಧನ ವಕ್ರ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Mercury Retrograde 2026 Effect2/6

ಬುಧ ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡೆ ಎಫೆಕ್ಟ್‌

ಬುಧ ಹಿಮ್ಮುಖ ನಡೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು ಅವರ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಲಕ್ಕಿ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..

Mercury Retrograde 2026 Effect3/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ವಕ್ರೀ ಬುಧ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಆಫರ್ ಸಿಗಬಹುದು.

Mercury Retrograde 2026 Effect4/6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಲಬಾಧೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಅವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.  

Mercury Retrograde 2026 Effect5/6

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಬಂಗಾರದಂತಹ ಸಮಯ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. 

Mercury Retrograde 2026 Effect6/6

ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಬುಧ ವಕ್ರಿಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಅಗಾಧ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುವಿರಿ.  

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
MERCURY RETROGRADE
Budh vakri
Budh Gochar
ASTROLOGY
Kannada horoscope
Lucky Zodiac Signs

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