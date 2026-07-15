/ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಉದಯ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಯೋಗ!

Budh Uday 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಕಾರಕ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಜುಲೈ 25ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಸ್ವರಾಶಿಯಾದ ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಉದಯವನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಅಸ್ತಂಗತ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಉದಯವಾದಾಗ ಅದರ ಶುಭ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ, ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂವಹನ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕ, ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಬುಧನ ಸ್ವರಾಶಿಯಾದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಬುಧ ಉದಯವು ಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವೇಗ ಸಿಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹ ಉದಯವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು.
ಬುಧ ಉದಯದ ಮಹತ್ವವೇನು?: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ಮಾತಿನ ಕೌಶಲ್ಯ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಸಂವಹನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಬುಧ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬುಧ ಉದಯದಂತಹ ಗ್ರಹ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಅನೇಕರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಮನಿಸುವ ವಿಷಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕ, ಗ್ರಹದಶೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)